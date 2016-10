'Sin conocer prioridades no se puede dirigir a la Policía Local'

n n n Las críticas a la concejala de Seguridad, Vanesa Fernández, siguen subiendo de tono y a las ya vertidas por ACiP, se suman ahora las del Partido Popular de Ponteareas,acusando a la edil socialista de "mentir" cuando afirma que su prioridad es cubrir las plazas vacantes de la Policía Local, porque "lo que nos demostró en estos últimos 16 meses es que confunde prioridades y primero está gastando 50.000 euros en una plaza de inspector y en amortizar dos de policías".

El portavoz popular, Salvador González Solla, recuerda que viene advirtiendo desde hace meses que esa plaza de inspector "no es necesaria y que primero se deberían cubrir las vacantes de agentes y no amortizar ninguna, asi como regular las plazas de segunda actividad de la Policía, un expediente que el grupo popular dejó tramitado y negociado con los sindicatos en el mes de mayo de 2015 y que esta concejala tiene parado hace más de un año".

El PP también sale al paso de lo manifestado por Fernández en relación a esas plazas vacantes, que según la concejala del PSOE "no fueron convocadas por culpa del anterior gobierno del PP". Algo "totalmente falso", aseguran desde el PP.

"La señora Fernández, que después de 16 meses siendo responsable de la seguridad del Concello de Ponteareas aún hoy no fue capaz de definir cuales son las prioridades del servicio de la policía, y va dando tumbos con acuerdos que adopta un día y al siguiente anula, ahora quiere culpar al gobierno anterior de su ineficacia", afirma el portavoz popular, que también hace un ejercicio de memoria para recordar a la edil que el PP, en los prespuestos de 2016, solicitó la creación -como mínimo-, de dos nuevas plazas, pero el gobierno "no lo consideró". Y para conocimiento de Vanesa Fernández,"el gobierno del PP en el año 2010 creó plazas de Policía Local en el presupuesto porque consideraba que eran necesarias y que las existentes no eran suficientes para garantizar la seguriad ciudadana en un municipio con una población cercana a los 24.000 habitantes". Y si esas plazas "posteriormente no se cubrieron, fue porque el gobierno popular, en los últimos cuatro años, priorizó la reducción de deudas y la contención del gasto, gracias a lo cual, hoy podemos afirmar que el Concello de Ponteareas tendrá a finales de 2016, déficit cero". n