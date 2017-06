Conde asiste a un encuentro empresarial en Salvaterra

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, acompañado do delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, no marco do Castelo de Dona Urraca de Salvaterra, participou nun networking con empresarios dos municipios do Condado, da Paradanta e de Salceda de Caselas, e integrantes do grupo de desenvolvemento rural, GDR.

Conde, que ofreceu en Salvaterra de Miño a colaboración da Xunta para o fortalecemento e impulso do tecido empresarial durante a xornada de traballo celebrada onte, aproveitou para agradeceu a oportunidade que o acto lle brindou para coñecer de preto tanto os proxectos coma as propostas do tecido empresarial desta ampla zona amáis de trasladarlles as principais medidas e programas cos que a Xunta pretende facer de Galicia unha terra de oportunidades.

Neste sentido, lembrou o firme compromiso do Goberno galego co rural a través de medidas específicas como Galicia Rural Emprende, de cara a dinamizar a economía destas zonas estimulando a creación de empresas e mellorando a formación dos seus veciños co obxectivo de fixar poboación nestes territorios. Explicoulles que a Xunta traballa a prol da posta en marcha ou ampliación dun proxecto empresarial. Falou de competitividade e tamén lembrou a importancia de abrir novas oportunidades e mercados e puxo en valor o potencial do sector vitivinícola destas comarcas.