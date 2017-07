Concentración en Tui contra la moción de censura al alcalde

El colectivo "Contra a moción de censura en Tui" decidió en la reunión mantenida el pasado lunes convocar una concentración el miércoles 26, a la 20.30 horas en la plaza del Concello, para manifestar que "non queremos voltar atrás". Los integrantes del colectivo quieren invitar a los vecinos del municipio a "manifestar públicamente y de forma pacífica el rechazo a una posible moción de censura al actual equipo de gobierno".



Este colectivo de ciudadanos lleva varios días recogiendo firmas para apoyar su negativa a que se lleve a cabo una moción de censura, para lo que ya repartió pliegos por todas las parroquias y llevó a cabo un a recogida en el mercadillo en la que lograron más de dos centenares de apoyantes entre los vecinos que acudieron a esta cita semanal.



El objetivo es entregar todas las firmas en el pleno que tendrá lugar este mes.

El colectivo surgió como una forma de "dejar claro nuestro deseo de no volver a formas de gobierno municipal que han supuesto una forma de parálisis para el municipio", recordando que durante los mandatos del PP en Tui "no se hizo nada, o casi nada".



Una situación que cambió con el resultado de las pasadas elecciones, en las que una corporación muy fragmentada logró sacar adelante la candidatura del socialista Enrique Cabaleiro. Por el momento, y según recuerdan desde este colectivo "el actual gobierno lleva dos años funcionando. Y no hay ninguna razón objetiva que justifique echarlo abajo. A no ser que sea la de impedir que se trabaje de otra forma a aquella a la que nos tenían acostumbrados".



También señalan que la moción de censura, que estaría encabezada por Carlos Padín de Converxencia 21 tras llegar a un acuerdo con el PP salido de su último congreso, "no es mais do que o PP e duas marcas brancas ao abrigo da gaivota". Añadiendo que este escenario sería "voltar a trás", algo que aseguran que no quieren ya que aunque los avances que se han dado en el municipio "sexan devagar, levamos dois anos en movimento". Además, en el manifiesto hecho público por el colectivo recuerdan que "o goberno municipal merece que lle deixen rematar os catro anos de mandato, polo que dicimos Non à moción de censura".