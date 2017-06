El Concello de Porriño se enfrenta a un pago que supera los 600.000 euros

La alcaldesa Eva García de la Torre advirtió de que serán los vecinos de Porriño los que tengan que hacer frente a más de 600.000 euros de gastos en intereses y costas al no aprobarse el reconocimiento de crédito de 2,1 millones de euros para pagos de facturas pendientes a los acreedores por servicios y suministros al Concello. Califica como un “acto de irresponsabilidad” que el Partido Popular y el BNG decidiesen votar en contra, a pesar de que dichos pagos estaban comprometidos por el actual gobierno local y el anterior.



Eva García de la Torre advierte que, a causa de este voto en contra, los vecinos tendrán que ver como más de 600.000euros de fondos municipales, “de cartos que son de todos eles”, un 30% del total adeudado tendrá que adicarse al pago de intereses y costas “e non a investimentos en benestar, creación de emprego, saneamento ou obras moi necesarias”. La regidora rechaza que “por causa dun defecto de forma” estos dos grupos no apoyasen la propuesta. Mucho más grave en el caso del Partido Popular puesto que muchas de esas facturas corresponden a gastos realizados cuando gobernaban. De hecho, recuerda que “cando chegamos ao Concello atopámonos co feito de que o goberno anterior realizara moita inversión durante a campaña electoral e pagamos todas esas facturas, considerando so que a administración municipal tiña a obriga de cumprir os seus compromisos cos acredores”.

Ya en octubre de 2015 -recuerda-, el PP votó en contra de una propuesta de crédito extraordinario de 600.000 euros “necesarios para que o Concello puidese seguir funcionando”. Y subraya que ahora, el Partido Popular “rexeita, de xeito irresponsable” pagar estos servicios “so por facer dano ao goberno actual”. Con lo cual, tendrán que ser los ciudadanos de Porriño y los acreedores, en muchos casos pequeñas empresas, los que paguen esta decisión política.



Actualmente, entre otras deudas, el Concello debe hacer frente al pago de 400.000euros del mantenimiento de la piscina municipal (años 2015/2016); a más de 450.000 euros del suministro eléctrico de los mismos años; 235.000, de la recogida de basuras (todos de 2015 y 2016), asíi como otros 151.000 por el tratamiento de residuos; 200.000 por la retirada de voluminosos, o 92.000 de combustible, entre otros. García de la Torre avanza que volverá a llevar a Pleno esta misma propuesta de pago.