El Concello de Ponteareas, obligado a pagar 2,4 millones

El Concello de Ponteareas tendrá que afrontar este año -obligatoriamente-, el pago de 2.379.500, de euros, por deudas impagadas en el ejercicio 2012. Así, el actual gobierno al frente de la alcaldía, y por tratarse de sentencias judiciales firmes, tendrá que asumir ineludiblemente, en los próximos meses, este pago devengado por préstamos y reclamaciones de deudas con otras administraciones, asi como otros 222.500 euros de liquidaciones negativas con el Estado de 2013 y 2014. Y una vez liquidadas en 2016 las deudas con Hacienda del pago a proveedores, ahora, el tripartito de Ponteareas tendrá que hacer frente “a outras débedas acumuladas polo anterior goberno municipal do PP”. Y según concreta el concejal de Facenda local, “temos que encaixar contablemente 400.000 euros de facturas anteriores ao 2012” correspondientes al último plan de pago a provedores adelantado por Hacienda. “Cantidade que foi descontada ao Concello pero que agora hai que contabilizar por ser facturas debidas que o anterior goberno non contabilizara”. Así, de un presupuesto de unos 13 millones para 2017 "non quedará case nada para investimento novo", afirma Francisco Alonso lamentando que el Concello de Ponteareas, tras destinar casi 5 millones a gasto corriente, tendrá que dedicar el 63% del presupuesto -unos 8 millones-, a nóminas y deudas dejadas en herencia. "Temos que buscar ata debaixo das pedras para facer fronte ao desastre económico que deixou o anterior goberno popular”.

El alcalde, Xosé Represas, afirma que el gobierno local “non ten intención de mirar constantemente ao pasado, pero o certo é que a herdanza limita moitísimo a capacidade deste goberno, e estamos obrigados a informar da situación económica".