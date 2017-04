El Concello de A Guarda reclama a la Xunta un auditorio municipal

El Ayuntamiento de A Guarda vuelve a reclamar a Beatriz Mato Otero, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, su interés por dotar a A Guarda de un auditorio, recordándole el alcalde, Antonio Lomba, que en septiembre de 2016 envió una solicitud de reunión y que, a pesar de a las reiteradas llamadas teléfonicas, no recibió respuesta de la titular de la consellería mencionada.

Antonio Lomba recuerda que junto con la concejala de Cultura de A Guarda, Elena Baz, se reunieron en la sede de la Consellería, donde entregaron un escrito en el que argumentaban la solicitud, y de cuyo encuentro los representantes guardeses salieron satisfechos al entender “la sensibilidad de Beatriz Mato Otero a las demandas que hacían en nombre de los vecinos de A Guarda y que había una vía para que la Xunta hiciera posible la construcción de un auditorio en esta villa”.

Recuerda también el alcalde de A Guarda, que en aquella reunión la titular de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, dada la cercanía de las elecciones a la Xunta de Galicia, no adquirió ningún compromiso en relación al proyecto pero los emplazaba a hablar de nuevo en caso de que después de las elecciones siguiera manteniendo el cargo, como es el caso.

Antonio Lomba, presentó una nueva solicitud para entrevistarse con Beatriz Mato para poner en marcha este proyecto que cuenta con la colaboración de un grupo de alumnos de la escuela de Arquitectura Gallaecia de Vilanova de Cerveira que hicieron propuestas del proyecto del auditorio.

Contratación de 18 trabajadores para el plan de la Diputación

A Guarda incorporó 16 de las 18 personas desempleadas que el Ayuntamiento de A Guarda contrató a través del Plan Concello de la Diputación de Pontevedra.

Como parte de este Plan, la Diputación concede una subvención de 163.609,06 euros al Ayuntamiento de A Guarda para la contratación de 2 operarios de vehículos de limpieza viaria, 1 oficial albañil, 2 ayudantes albañiles, 3 peones forestales para desbroce, 2 barredores, 1 auxiliar para el Centro Cultural, 1 Conserje para el Castillo de Santa Cruz, 4 operarios de limpieza de playas, 1 técnico de Medio Ambiente y 1 técnico informático.

Los 16 primeros ya se incorporaron a sus puestos de trabajo en los pasados días y el técnico informático y el técnico de Medio Ambiente iniciarán su actividad en las próximas semanas.

La Diputación Provincial de Pontevedra subvenciona los costes salariales y de seguridad social de los 18 trabajadores y el Ayuntamiento de A Guarda aportará el importe correspondiente a otros gastos como indemnizaciones por fin de contrato, materiales de trabajo y prevención de riesgos laborales.

El Ayuntamiento de A Guarda en la contratación de este año 2017 dio prioridad a contratos más largos que el año anterior en los casos en los que fue posible, buscando dar más estabilidad a los trabajadores, que fueron seleccionados entre personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Emprego, como requisito establecido por la Diputación, y de conformidad con los criterios de preferencia fijados por la misma Diputación Provincial. n