Comuneros culpan a policías de las dos muertes en Chandebrito

Los servicios jurídicos de los sindicatos que representan al Cuerpo Nacional de Policía (SUP y UFP) estudian el contenido de una carta firmada por el presidente de la Comunidad de Montes de Chandebrito, Víctor Manuel Vidal Otero, para analizar si es posible adoptar acciones legales. No vamos a entrar a valorar ni a contestar a la carta del presidente de los comuneros, afirmó un portavoz del SUP al confirmar a este diario que ejercerán acciones legales. “Nuestro gabinete jurídico está valorando el tema y procederemos porque no se pueden decir públicamente barbaridades así con tanta ligereza”, explicó.

En esa misiva, el presidente de la Comunidad de Montes y de la Asociación de Vecinos de esa parroquia, Víctor Manuel Vidal Otero, analiza la labor de los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona el pasado 15 de octubre. El presidente de los comuneros asegura que los policías desplazados a Chandebrito no realizaron ninguna actuación gloriosa ni merecen distinción alguna. Es más, describe como "insultante hacia los vecinos que contemplamos incrédulos su evidente miedo y falta de profesionalidad el día de autos, que se les premie y salgan a la palestra continuamente como si hubiesen salvado a alguien cuando, la verdad, es que fueron los responsables de las muertes que hubo en la Parroquia, por falta de un análisis en frío de la situación, al sacarnos a los vecinos de una zona segura y meternos en la boca del lobo”.

Tras conocer la decisión de los sindicatos policiales de emprender acciones legales, Vidal Otero señaló a este diario que en ningún momento buscó protagonismo y se reitera en lo que escribió. Alegó que la carta recoge una situación que él mismo había expuesto verbalmente el 23 de octubre en la Comisaría de Vigo en la reunión con el inspector jefe y el subinspector que estuvo al mando de las operaciones de Chandebrito. “Lo mismo que digo en la carta sobre ellos, lo dije allí también”, señaló. Vidal añade que no pretende hacerlos culpables de nada. "Culpables son los que incendiaron el monte, pero cuando los policías dan una orden que nos hacen cumplir, son responsables de las consecuencias".

Preguntado por la decisión de llevarle a los tribunales que estudian los sindicatos policiales, el presidente de los comuneros contestó que "solo pretenden llevar adelante una línea represora contra los ciudadanos que ponemos en evidencia las cosas como son". Tras explicar que vivió lo ocurrido en primera persona, señaló que fue con los agentes en el coche patrulla en la segunda evacuación que se organizó para desalojar a algunas personas. "Soy conocedor de primera mano de lo que aquí ocurrió y en un primer momento me presenté a los agentes con las responsabilidades que tengo en la parroquia y vi lo mismo que vieron mis vecinos”, concluyó.