Comuneros de Atios avisan de los destrozos en una fuente

Cuentan desde la Comunidad de Montes de Atios a este diario, que persoal de la concejalía de Vías e Obras (que dirige Manuel Carrera), y una empresa "que supoñemos foi contratada polo Concello", llevaron a cabo obras en el entorno de la Fonte do Souto, ubicada en el lugar de Costeira, barrio del Rial. En un principio las obras consistieron en entubar y soterrar el regado que sale de la presa que vierte en dicha fuente, para abrir "unha especie de praza". Y a día de hoy "descoñecemos a urxencia desta obra, a súa utilidade, e tampouco sabemos quen a demandou".

Lo cierto -dicen-, es que la situación se agravó cuando los operarios "meteron as máquinas no sendeiro que da acceso á fonte, desconfigurando por completo o lugar: cortaron as árbores que lle daban sombra e frescura ao manancial, desbastaron cunha excavadora un penedo que sostén o muro de terra natural e, por se fora pouco, mesmo tocaron no cano da fonte, colocando unhas pedras que impiden a saída da auga". Y por si "o estrago non lles parecera suficiente, colocaron unha fileira de pedras, xuntadas con cemento, para elevar o muro rústico que hai dez anos construira o propio Concello, unha auténtica chapuza que estraga todo o encanto natural do lugar", explican.

Y ante las quejas vecinales, la junta rectora de la Comunidade de Montes de Atios puso los hechos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica y la Consellería de Medio Ambiente, por considerar que son un atentado medioambiental y por ignorar si cuentan con las autorizaciones pertinentes.

Recuerdan quienes se sienten afectados e "indefensos", que en tiempos del gobierno municipal bipartito BNG-PSOE, el Concello "levara a cabo unha coidada restauración, limpando o manancial e protexéndoo cun muro rústico, sen cemento, que lle daba frescura e beleza ao lugar, pero agora, estas obras, que non foron consultadas cos veciños, estragan por completo a paraxe". Y tanto comuneros como vecinos "descoñecemos por qué o Concello decidiu levalas á cabo".