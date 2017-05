Clubes ciclistas piden viales seguros y bien señalizados

nnn Los clubes ciclistas Álvaro Pino, CC Ponteareas, Teabikes, AC Master Ponteareas, ADC Picaraña, CC Guillade, Condado Bike, AD Mondariz y Peña Amíl, han remitido un escrito a los alcaldes de Ponteareas, As Neves, Arbo, Salvaterra de Miño, Mondariz Balneario, Mondariz, O Covelo, O Porriño y Pazos de Borbén, así como a la Diputación y a la Xunta, para que se impliquen de lleno en la prevención de los accidentes ciclistas en sus respectivos concellos.

Todas estas entidades deportivas y otras muchas que les apoyan pero no pudieron firmar a tiempo el escrito, solicitan que en varios viales (que adjuntan), de titularidad municipal, provincial y autonómica, se instalen señales de advertencia (como la que ilustra esta noticia) "para prevenir que se sigan produciendo más muertes y atropellos". Son carreteras por las que, quienes practican el deporte de la bicicleta, suelen transitar exponiéndose a la falta de precaución de algunos conductores que raramente guardan la distancia de 1,5 metros de seguridad y desconocen que se puede rebasar al ciclista aún habiendo raya continua, por eso, estos colectivos opinan que también sería conveniente instar a las autoridades de Tráfico, a que actúen con más contundencia para que se cumplan las normas. "Estamos muy sensibilizados" por los atropellos a ciclistas con resultado de muerte en muchos casos, por eso "pedimos mayor seguridad para quienes practicamos ciclismo y que no tengamos que lamentar la pérdida de más vidas". Por todo lo expuesto en el escrito, esperan que los alcaldes tomen conciencia y se presente a pleno una moción para debatir urgentemente esta problemática en cada ayuntamiento. n