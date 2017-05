El Club de Piragüismo Val Miñor desmantela su sede en Panxón

nnn El Club Piragüismo Val Miñor desmanteló voluntariamente esta semana las instalaciones y el materiar deportivo de la Escuela Municipal de Piragüísmo de Nigrán que mantenía desde el año 2007 en el Complejo Deportivo Dunas de Gaifar en Panxón. La gabarra adquirida por el club en 2005, todo un símbolo para la entidad, que antes de asentarse en Nigrán estuvo en Santa Marta (Baiona) es ya historia. El club nigranés aceptó venderla al Club de Piragüísmo de Caldelas de Tui, con el objetivo de pasar página y no entorpecer una posible negociación con el Concello de Nigrán al que acusan de torpedearles el proyecto desarrollado en este municipio durante más de una década.

La dimisión del presidente, Enrique Prendes, una de las condiciones del alcalde, Juan González y del concejal de Deportes, José Luís Sanroman, para intentar buscar una salida al conflicto dejó como interlocutor en futuras a Héctor Fernández, uno de los cinco monitores del club que aguarda que una que han retirado todo el material del complejo, otra de las condiciones impuestas por el Concello para negociar, el concejal de Deportes les reciba para buscar una salida que les permita continuar con su actividad. "Lo que habíamos hablado con el Concello es que podríamos negociar una vez que retirásemos todo nuestro material de las instalaciones que teníamos, pero no sabemos que escenario nos vamos a encontrar ahora.Tenemos un par de propuestas que hacer para continuar con la actividad pero no sabemos si vamos a poder contar con el apoyo del Concello", explicó Fernández.

Su intención es asociarse con el Club Náutico de Panxón como opción más viable porque no creemos que puedan facilitarnos otro espacio público cerca del mar donde podamos realizar la actividad pero tampoco queremos ser una carga para el Náutico sin un apoyo detrás del Concello".

Por ultimo, solicitan al concejal que gestione con Construcciones Fajó la devolución de la caseta retirada en junio pasado, que funcionaba como oficina del club en el Complejo Dunas de Gaifar , donde guardaban documentación, material y los trofeos "que forman parte de la historia del club y que tienen un gran valor sentimental para nosotros", concluyó. n