Clamor en Ponteareas en pro de vías seguras para ciclistas

Pero no solo desde el Concello y partidos políticos han salido a la palestra para pedir soluciones a tantas muertes de ciclistas en carreteras convencionales sino que también lo están haciendo clubes ciclistas, corredores y aficionados al deporte de la bicicleta así como vecinos en general. Y para entrar en acción, ayer mismo, se citó a los clubes locales a una reunión en la Casa do Concello para que aportasen ideas. Algunos de los directivos de los colectivos convocados ayer, iban "encendidos" por las informaciones del grupo de gobierno, y en particular de los concejales socialistas de Tráfico y Deportes, que pretenden poner en práctica una iniciativa "irreal"-comentaban a este diario-, basada en elegir viales secundarios de titularidad municipal con baja densidad de trárico rodado y colocar señalización específica -bien visible-, alertando a conductores de vehículos de que se trata de una vía en la que los ciclistas "tienen preferencia y limitar la velocidad de circulación a 20 kilómetros/hora". Algo que los directivos, los propios ciclistas, y algunos grupos políticos consideran "inviable". Y además, en esas ‘vías seguras’, la Policía Local haría controles “con carácter máis informativo que sancionador”, según la edil de Tráfico, Vanesa Fernández.

Para Juan Carlos González Carrera, portavoz de ACiP, que anuncia que llevarán al pleno de mayo una moción sobre el tema, el Concello "no está haciendo ningún tipo de campaña ni difusión, olvidando la importancia que este deporte tiene en Ponteareas, donde paradógicamente no hay ni un solo kilómetro de carríl bici". ACiP solicitará que el Concello inste a Fomento, Xunta y Diputación, a colocar el modelo de señal (que adjuntan en la moción).n