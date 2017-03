Cita de Viernes Santo con el requesón y miel de As Neves

nnn El chef Pepe Solla será el pregonero de la XXVI Feira do Requeixo e do mel de As Neves, de Interés Turistico de Galicia, "que sorprenderá con su forma de dirigirse a los presentes". Eso será el día grande, el Viernes Santo, 14 de abril. Y la novedad culinaria de esta edición será una 'crema de requesón con chocolate blanco y vainilla", según desveló ayer el alcalde, en el acto de presentación de la fiesta gastronómica por excelencia del municipio, que tuvo como escenario el Mercado de Abastos de la localidad.

Acompañado por Alejandro martínez, gerente de la Cooperativa Condado Paradanta y Mari Álvarez, coodrinadora de las actividades, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, avanzó algunos pormenores de la fiesta de exaltación "de un producto único, bien consolidado, aunque nunca está de más seguir promocionándolo por el mundo". Y en ese mundo está Japón, donde empieza a conocerse el 'requeixo 'de As Neves. Ensalzó el regidor la tradición centenaria de la elaboración de este producto casero y familiar "que siempre sorprende a cada golpe de paladar". Y anunció un 'paquete' de actividades paralelas en torno a la fiesta, todas ellas encaminadas a promocionar el territorio, que se irán desarrollando a partir del 5 de abril. Así, en el ámbito formativo, la EFA 'A Cancela' acoge una 'Semana Gastrocultural', y 'Melqueixo miúdo', un taller para vincular a las generaciones más jóvenes el requesón. Habrá otros dos talleres, uno de elaboración de 'requeixo' con productoras familiares, y otro de cocina, para mostrar las capacidades culinarias del producto. Y en el ámbito deportivo, para poner en valor costumbres "sanas, nuestros paisajes y entorno", una andaina: 'Descubrindo Cerdeira, orixes do requeizo e do mel', en la que colaboran los vecinos de esta parroquia nevense y la Asociación Sanomedio. n