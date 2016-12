El cierre cautelar de la terraza exterior del "Villa Rosa" es nulo

El cierre de las zonas exteriores de la discoteca Villa Rosa de Baiona, decretado el pasado mes de junio por el Juzgado de Contencioso número 1 de Vigo es nulo de pleno derecho según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), porque en ningún momento se dio oportunidad a la gerencia de la sala a presentar sus alegaciones contra el recurso presentado por sus vecinos del gerente del Villa Rosa recibió el fallo del alto tribunal gallego y se dirigió al Concello para requerir la retirada del precinto pero "dijeron que hasta que haya sentencia firme no es posible." El juzgado de Vigo debe actuar en consecuencia e iniciar nuevamente el procedimiento.

La discoteca afrontó el verano con puertas y ventanas cerradas y además sin terrazas y aunque el juez le da la razón, el gerente Ezequiel Simons sostiene que "no ha cambiado nada" porque el pleno de Baiona aprobó en noviembre la ordenanza municipal que prohíbe el uso de terrazas a las discotecas. Simons explicó que "sin terraza no abro", así que el Villa Rosa estará cerrado en las fiestas navideñas. La ordenanza salió adelante con el único apoyo de siete concejales del PP más el voto de calidad del alcalde, Ángel Rodal que suplió de así la ausencia en ese pleno de Ana Simons, hermana del gerente del Villa Rosa. Las relaciones con el regidor se han tensado hasta tal punto que la edil de Urbanismo se planteo incluso la posibilidad de abandonar el grupo municipal. n