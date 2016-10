Chapela reivindica su estación de tren a golpe de pedal

n n nChapela reivindicará este domingo su estación de tren con motivo de la marcha ciclista que recorrerá el antiguo trazado ferroviario de Pontevedra a Vigo. La parada quedó abandonada hace cinco años tras la inauguración de la línea de alta velocidad.

Los ciclistas llegarán a las 12 a la calle Estación de Chapela. Este acto volverá a situar en el mapa esta estación abandonada por los políticos y que tantos dolores de cabeza ha acarreado en este lustro a los vecinos de Chapela. Y es que desde la inauguración de la línea de AVE, esta parada se convirtió en una estación fantasma y nada se sabe del apeadero que en su momento se prometió.

El recorrido también tiene como objetivo reivindicar que este tramo ferroviario que une la ciudad más grande de Galicia con Pontevedra se convierta en una vía verde correctametne señalizada y acondicionada.

El Ministerio de Fomento no sabe qué hacer con las vías, que acusa los efectos del abandono prolongado. Este domingo, la marcha ciclista hará su salida en Pontevedra a las 9,30 y tiene la llegada prevista a Vigo a las 13 horas, a la Porta do Sol.

Entre los convocantes, A Golpe de Pedal. Desde 2011, los trenes utilizan la línea de mercancías de Vigo-Guixar y la del Eje Atlántico de Vigo-Urzaiz. Un portavoz del Ministerio de Fomento garantizó que dicha vía ya no se va a volver a usar para ferrocarril pero reconoció que no había decisión sobre qué pasaría con el pasillo ferroviario que parte desde Urzaiz y atraviesa Vigo, Chapela y Redondela.

"Sobre el uso que se le va a dar, está en estudio, todavía no se ha tomado una decisión", indicó. Había un acuerdo negociado con el Concello de Vigo pero que no se plasmó en un documento.n