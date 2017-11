A cesantina Charo Martín cantará hoxe en Luar

nnnEsta noite no programa Luar (Recanto) da TVG, actuará Charo Martínez, veciña de Cesantes. Nacida o 11 de novembro de 1964, casada, e de profesión mariscadora, sorprendeu a todos os seus veciños coa súa presentación ao devandito programa. Aínda que todos sabían desta faceta de Charo, nunca se esperaron este salto á gran pantalla. As súas compañeiras mariscadoras, din: "con ela nunca te aburres, sempre está a cantar e rendo". Foi recibida polo alcalde Javier Bas e concelleiro Jesús Crespo , para así recibir todo o agarimo e apoio do Concello de Redondela.

Na devandita recepción, arrincou cunha canción no salón de plenos,onde deixou patente a súa voz, soltura e valentía, á hora de cantar.n