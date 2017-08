'O Centro de Interpretación do Viño' se hace realidad

En vísperas de la celebración de la 58 edición de la Festa do Viño do Condado do Tea, el alcalde de Salvaterra de Miño, Arturo Grandal, firmaba ayer tarde, con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el convenio de colaboración entre ambas administraciones, para poner en marcha 'O Centro de Interpretación do Viño do Condado do Tea. Un acto, que contó con la presencia de la directora de Turismo de Galicia, la ponteareana Nava Castro, y el director de Agader, Miguel Pérez Dubois. En virtud de este acuerdo, el ejecutivo gallego destina más de 300.000 euros para acometer el proyecto del centro de interpretación enológico en una edificación de propiedad municipal, situada en el casco urbano de Salvaterra y cuyo objetivo principal será el de poner en valor los vinos del Condado do Tea y su elaboración, además de convertirse en un recurso turístico visitable para dar a conocer uno de los elementos más característicos de la zona.

Actualmente, el número de viticultores de la subzona del Condado do Tea alcanza casi las 1.500 personas y más de 1.000 hectáreas de superficie cultivada con castas de uva Albariño, Treixadura, Loureira y otras, en variedade de blancos. Y Sousón y Mencía, mayoritarias en las variedades tintas.

El Condado do Tea es una de las zonas históricas de la D.O. Rías Baixas. Un territorio que se extiende por los concellos de Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo y Crecente, siguiendo el curso del Miño. Y como recurso turístico, el nuevo Centro de Interpretación do Viño do Condado do Tea, en Salvaterra, se viene a sumar al 'Arabo', el Centro de Interpretación do Viño e da lamprea, en Arbo.