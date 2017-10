C.C. Ponteareas recrimina al Concello 'su falta de apoyo'

nnn Comparado con otros Clubes de Galicia -y mismo locales-, que perciben hasta diez veces más, desde el Club Ciclista Ponteareas "no entendemos como no se ayuda más al deporte base, que al fin y al cabo es el que no puede costear gastos". Ni tampoco comprenden como "otros deportes con menos arraigo que el ciclismo lleguen a cobrar hasta tres veces más que nuestro club". Hasta 2013 la subvención de la Diputación era de 12.000 euros y el Concello asumia el coste del sueldo del Director Deportivo. Ahora, la Diputación da 950 euros y el Concello 1300. Y la situación "es insostenible" para este emblemático club, que en 2018 cumple 40 años.

También plantearon al Concello firmar un convenio de colaboración, Pero la propuesta fue "rechazada" por el actual gobierno (BNG, PSOE y RDT), al igual que otras varias "que tampoco fueron escuchadas ninguna de ellas, y ni siquiera fuimos convocados a la reunión que mantuvieron con el resto de entidades deportivas".

Hace un año que la actual directiva y los padres tomaron las riendas del equipo, y desde el primer momento "nos dimos cuenta de que los números no cuadraban". Así, empezaron a buscar patrocinadores, y actualizar cuotas además de organizar actividades para recaudar fondos. Y ahora, ponen en marcha una campaña de captación de socios para poder seguir adelante. "Entendemos que el ciclismo tendría que ser el deporte con el que el Concello debería implicarse mas por su trayectoria y arraigo, y porque Ponteareas es conocida en todas partes por 3 cosas: el Corpus, las Rosquillas y el Ciclismo, y en cambio, no se está haciendo nada por apoyarlo". n