Catalogar y proteger un Petroglifo en el Galleiro

nnn La Asociación Festa da Prehistoria, la Comunidad de Montes de Louredo, y el Centro Cultural A Cividade, ante la reunión de hoy entre el equipo redactor del Plan Xeral, el gobierno de Mos y los grupos de la oposición, quieren hacer públicas sus reivindicaciones e informar de la presentación de una "queja" ante la Dirección xeral de Patrimonio, y el Instituto Geográfico Nacional para proteger el Petroglifo del Alto do Galleiro.

Exponen la "negativa" del Concello a "reunirse" para "atender" sus demandas sobre las alegaciones presentadas en 2013 al PXOM, relativas a yacimientos arqueológicos desprotegidos "que si hay voluntad, aún están a tiempo de subsanar". En concreto: catalogar el Petroglifo Alto do Galleiro y actualizar las fichas de otros dos grabados ya catalogados: los petroglifos de O Salgueirón y de San Antoíño.

El grabado del Galleiro, en la mismísima cumbre, necesita protección, puesto que si bien resite la erosión, se ha visto afectado por la instalación de un elemento de la Red Geodésica Nacional. Por eso, invocan que un arqueólogo realice el estudio del petroglifo para confirmar su autenticidad e inclusión en el catálogo de la Xunta, enriqueciendo así el conjunto del arte rupestre de Louredo, parroquia mosense que más petroglifos conserva tras el hallazgo de los de Alfacuca en 2011 y el Penedo da Alarma, catalogado en el PXOM como 'penedo singular'.

La concejala de Urbanismo mosense, Julia Loureiro, consultada sobre el tema por este diario, afirma con contundencia "que no tiene constancia de ninguna solicitud de reunión". Y tampoco entiende "que a estas alturas, un miembro activo de GañaMos, ponga en duda el extraordinario trabajo de los técnicos del Plan Xeral".n