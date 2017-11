O Castelo de Soutomaior, con 30.000 visitantes

nnn O Castelo de Soutomaior, propiedade da Deputación, vén de rexistrar de novo en outubro unhas cifras de visitantes “de récord”. Xa van 2.666 visitantes, que son 300 persoas máis que o mesmo mes do ano pasado, é dicir, un incremento interanual do 12%.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, afirmou que estes datos son “unha mostra do bo ritmo de crecemento que está tendo o Castelo a nivel de visitas”, sumados ao feito de que “a día 30 de setembro xa superamos en 2017 o número de visitantes de todo 2016, con 25.000 fronte a 20.500”, de xeito que “engadindo a eses 25.000 visitantes os preto de 3.000 de outubro, estamos nestes momentos a falar de preto de 28.000 visitantes nestes dez primeiros meses do ano, a falta de novembro e decembro”. Estes datos, asegurou Silva, supoñen que “desde a nosa chegada ao goberno provincial, aumentamos en 12.000 a cifra de visitantes anual xa que en 2014 o número de visitas non chegou ás 16.000”.

Ante os positivos resultados, a presidenta provincial resaltou que “isto quere dicir que se está a valorar a posta en valor deste ben cultural, que ten un enorme potencial turístico, mentres que en anos anteriores, en lugar de destacar por esa potencialidade, acadaba o seu protagonismo por outro tipo de actos partidistas que nada teñen que ver con poñer o patrimonio ao servizo de toda a cidadanía”. “Nos tempos de María Vinyals, esta muller feminista conqueriu que o Castelo deixou de ser unha fortaleza para converterse nun espazo para a cultura, para a paz” e, agora, “volvemos darlle un cambio radical ao Castelo de Soutomaior, un espazo para a cultura, a cidadanía e poñer en valor un extraordinario patrimonio histórico e cultural”.

Carmela Silva lembrou que “desde a Deputación estamos traballando na posta en valor do Castelo de Soutomaior, para o que desenvolvemos por unha banda o plan de usos do Castelo, para adaptalo ao século XXI”, e tamén “imos traballar durante todo este inverno na súa musealización para que o Castelo, que é unha xoia do noso patrimonio, teña uns contidos moito máis atractivos e completos”.

Unha enquisa realizada entre o visitantes do Castelo entre xullo e setembro di que o 88% do público é nacional e, no 12% restante de público internacional, salienta o Reino Unido co 4%, seguido de Brasil, EEUU ou Francia. Entre o público español, Galicia co 25%, pero tamén Madrid co 17%, Andalucía co 11% ou Castela-León co 10%.