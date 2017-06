O Castelo do Sobroso será un centro cultural y natural

Carmela Silva y Xosé Represas firmaban ayer al mediodía un convenio de colaboración mediante el cual, la Diputación de Pontevedra se compromete con el Concello de Ponteareas a invertir cerca 384.000 euros para la conservación y mantenimiento del Castelo do Sobroso, de propiedad municipal y gestionado por la institución provincial. Convenio que junto a las actuaciones que la institución provincial acometerá durante este verano en el 'Bosque Atlántico' del recinto medieval, sumarán una inversión superior al medio millón de euros: 524.000, durante 2017.

El de ayer fue un acto protocolario que, según declaró la presidenta de la Diputación “tiña que ser especial e no marco do propio Castelo de Sobroso, como manifestación do noso compromiso co mesmo e a nosa vontade de convertelo nun centro de atracción turística, cheo de contido e vertebrado arredor da cultura e da natureza”. Por eso, el broche de oro a la firma corrió a cargo de Troula Animación con una ficción teatralizada con Dona Urraca, una de las figuras históricas vinculadas al Castelo de Sobroso, como protagonista principal.

Por su parte, el alcalde, Xosé Represas, que puso de relieve la importancia de esta colaboración entre la Diputación y el Concello, agradeció a Carmela Silva su presencia y apoyo.

Y aprovechó para ponderar el Castelo do Sobroso “como un elemento patrimonial emblemático non só do noso Concello senón tamén de toda a comarca e mesmo da provincia e o seu entorno, que ademais, posúe un gran valor natural, polo que supón un atractivo turístico no que paga a pena investir tódolos esforzos”, concretó el regidor ponteareano.