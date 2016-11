La carretera Amoedo-Os Valos será ampliada y mejorada

nnnLa Diputación acometerá la mejora del cruce de la carretera provincial EP-2702 con la vía municipal que lleva a la iglesia do Valado, en Pazos de Borbén. El objetivo es aumentar la seguridad viaria y la visibilidad en la intersección, donde se han producido varios accidentes de tráfico. La actuación permitirá una mejor visibilidad, ya que se ampliará la superficie de la vía en ambos márgenes, se creará un carril de espera y se instalarán dos reductores de velocidad, que quedará limitada a 30 kilómetros por hora. Asimismo, también se llevará a cabo un estudio de mejora integral para toda la vía, muy transitada por coches y camiones.

El presupuesto de la actuación asciende a 85.506,67 euros y, segundo aseguró el diputado de Mobilidade Uxío Benítez, se espera que la actuación esté finalizada en primavera. El proyecto está ya redactado y la obtención de los terrenos se aprobará en el pleno de la Diputación del mes de noviembre. La tramitación se realizará por vía de urgencia, por lo que la contratación podrá estar resuelta en apenas semanas.

El responsable de Movilidad le confirmó al alcalde de Pazos de Borbén, Andrés Iglesias Rodríguez, en una visita al cruce de la EP-2702 entre Amoedo-Os valos. El acondicionamiento de la zona es necesario, segundo reconoció Benítez, debido a que el entronque actual no ofrece una idónea visibilidad en la salida al camino municipal, que se ve agravada al no existir un carril de espera. Así, el proyecto recoge la necesidad de aumentar el radio de giro y la instalación del carril de espera en el cuerpo central de la EP-2702 y de una vía para la incorporación de los vehículos que hacen stop en el camino de titularidad municipal.

Segundo explicó Benítez, se incrementará la superficie de la carretera en todo lo cruce, para lo cual será necesario ocupar dos parcelas privadas. Se realizará un desmonte de terreno y se construirá un muro de contención en el margen izquierdo, mientras que en el contrario se creará una base de explanada. Asimismo, se solucionarán los drenajes mediante la remodelación de cunetas y se pintará nueva señalización horizontal y vertical. Debido a la peligrosidad de la zona se colocarán dos reductores físicos de velocidad en cada extremo del ámbito de actuación, que tendrá una limitación específica de velocidad de 30 kilómetros por hora.

El diputado de Movilidad, Uxío Benítez, también anunció al alcalde la redacción de un estudio de mejora integral para toda la carretera EP-2702 debido al alto tránsito de vehículos que soporta. De hecho, son muchos los camiones que pasan hacia el polígono industrial para evitar Redondela, así como muchos particulares los que acceden a Vigo y Peinador a través de la vía.

Por otra parte, Benítez también confirmó al regidor que todas las carreteras provinciales de Pazos de Borbén están recogidas en el Plan de mejora de la señalización horizontal de la provincia, que asciende a un montante global de 1,7 millones de euros. Se pintarán las vías que no tenían marcas viarias y se renovará el pintado de las que están en mal estado (líneas longitudinales, zonas de aparcamiento, islotes, cebreados y pasos peatonales) tan pronto las condiciones climatológicas lo permitan. "Nuestra principal preocupación es la seguridad viaria y tan pronto entramos en el gobierno, los técnicos nos trasladaron la existencia de una deuda histórica que había que solventar en toda la provincia en cuanto a la señalización horizontal", dijo el responsable de Movilidad.

La actuación de pintado se llevará áEP-2701 Pazos-Hermida, a la EP-2702 Amoedo-Os Valos, a la EP-2703 Pazos-Ponteareas, a la EP-2704 Sequeiros-Cuartos de Borbén y a la Ep-2705 Pazos-Borbén. En total serán 35,8 kilómetros de señalización horizontal con casi 6.000 euros. n