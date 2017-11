A Cañiza lucha contra la velutina y desmanteló más de 400 avisperos

Valeixe es una de las parroquias cañicenses más afectadas por la presencia de la avispa asiática o 'velutina', aunque no la única. El Ayuntamiento recibe en torno a 10 avisos semanales de vecinos preocupados, que colaboran intensamente con el Plan Municipal de contención de esta especie invasora, informando sobre las localizaciones de los avisperos. Dicho Plan, se activa al recibir una notificación vecinal (más de 1000 avisos). Entonces, el equipo de emergencias se desplaza hasta el lugar para evaluar la situación y la altura del nido. No se pueden actuar en la totalidad de los avisos porque la altura de los nidos, en muchos casos, imposibilita el acceso aún utilizando las grúas municipales. Y siempre, la prioridad de este Plan municipal es actuar en las zonas habitadas.

El protocolo a seguir es fumigar los nidos, pero no se retiran del árbol, simplemente se marca el tronco con 'spray' para saber que se ha actuado en ellos. Asi, al dejar los nidos en su origen, las avispas que vuelven de pastorear se meten dentro y mueren envenenadas, evitando con ello que sobrevivan y puedan construir otro avispero. Por eso, es conveniente dejarlos (aunque hay otros casos en los que sí es necesario retirar el nido).

A la hora de inocular el veneno en los nidos es imprescindible el uso de una pértiga de 20 metros y, en los casos más extremos, se emplea incluso la grúa municipal. En cuanto a la técnica de desisectación, consiste en pinchar el nido con una pértiga con la punta en forma de lanza que lleva adosado un pequeño tubo por el que se inyecta el insecticida una vez perforado el nido.

Desde el ayuntamiento aseguran a este diario, que la colaboración vecinal es "esencial" para combatir la 'Vespa Velutina'. No solo para informar de la existencia de los nidos sino también para evitar que estos predadores proliferen sobre todo antes de que "las reinas se activen y empiecen a construir la colmena, entre abril y mayo" (en los meses más fríos del año hibernan). Por eso, la eliminación de las reinas es fundamental para evitar que funden nuevos avisperos. (cada nido de tamaño medio puede albergar hasta 2000 individuos, aunque en casos extremos de gran envergadura pueden llegar hasta las 15.000 avispas).

El de A Cañiza, es uno de los 100 concellos gallegos afectados por este insecto invasor y depredador que está afectando seriamente a las colmenas de abejas autóctionas, por ello desde que se detectó la presencia de colonias en el municipio en el año 2013, el ayuntamiento solicitó a la Xunta, además de formación para combatir la plaga, la dotación de medios para los efectivos de emergencias (equipos de protección individual para desactivar nidos, pértigas, trampas y botes de líquido atrayentes).

Los concellos de las comarcas de Condado-Paradanta y A Louriña mantienen activa su lucha contra la especia de avispa asiática invasora, cuya proliferación le costaba la vida, esta misma semana, a un vecino de Budiño de 54 años.Esta especie prolifera en A Cañiza, sobre todo en las zonas más cálidas y donde encuentra mayor grado de humedad, en las zonas cercanas a los ríos, riachuelos y molinos.