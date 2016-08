Cangas quiere unas Festas do Cristo "libres de violencias sexistas"

La Concellaría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de Cangas do Morrazo quiere concienciar a los asistentes a las Festas do Cristo do Consolo, que comenzaron ayer, de la importancia de mantener los valores de igualdad, respeto y libertad tanto en los espacios públicos como privados.

Mañana es el día grande de las fiestas y en la fachada principal del Consistorio de Cangas ya cuelga una lona con el lema "Por unhas festas libres de violencias sexistas".En la redes sociales de la corporación municipal se van a publicar artigos y folletos en contra de cualquier comportamiento o actitud que fomenten "el trato desigual en función del sexo, perpetuando roles y características estereotipadas, y promoviendo maneras de interacción insanas, dependientes y violentas".

La iniciativa ya se ha puesto en marcha en otros ayuntamientos españoles como en Pamplona en los festejos de San Fermín o en las fiestas de San José en Zaragoza y, además de condenar cualquier tipo de violencia machista, este tipo de campañas pretenden evitar las agresiones sexuales, que se incrementan en época festivas.

El Concello de Cangas también dedicará sus esfuerzos a mantener la seguridad durante el espectáculo pirotécnico que se celebra mañana a las 23 horas. El Servizo Municipal de Protección civil ha presentado un plan de emergencia para los fuegos do Cristo de este año que se van a disparar desde la escollera exterior del Puerto de Cangas.

Desde el Concello recomiendan a los vecinos que residan cerca del casco urbano que se acerquen caminando para disfrutar del espectáculo y los asistentes que cojan el coche deben llegar con antelación para poder aparcar en los sitios establecidos porque el tráfico rodado y el estacionamiento en la zona portuaria va a estar restringido. Las limitaciones del plan de seguridad también afectan al tráfico marítimo, a partir de las 22:45 horas no se podrá acceder ni salir del puerto con ninguna embarcación y no se permitirá navegar en un radio de 120 metros desde el punto de tirada de los fuegos. A pesar de las medidas de seguridad, las fiestas se podrán seguir disfrutando con el festival "Trometelo" esta noche y la procesión do Cristo mañana a las 20 horas. n