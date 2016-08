Cangas arropa al Cristo del Consuelo

Cangas arropó ayer al Cristo del Consuelo con miles de fieles que llenaron las calles de la villa marinera en una tarde en la que el tiempo acompañó. Los devotos se juntaron alrededor de la excolegiata de Santiago de Cangas, mayor parte de la construcción fecha del siglo XVI, y cumplieron el rito para perpetuar la tradición religiosa. La imagen de la Virgen del Carmen acompañó en todo momento al Cristo en su recorrido por la villa del Morrazo.

El Cristo del Consuelo es uno de los tres cristos a los que se rinde devoción en la Ría de Vigo. El de la Victoria y el de los Afligidos de Bouzas completan el sacro trílogo.

Las fiestas del Cristo del Consuelo no empiezan ni terminan con la procesión de la imagen religosa, si bien es el punto álgido de la jornada. Por la mañana comenzó la jornada a las 10.30 horas el pasacalles a cargo de la Banda de Música Bellas Artes de Cangas. A las 11.30 horas se ofició la misa solemne en honor al Santo y a las 12.30 horas la citada banda de música ofreció un concierto.

Por la tarde, a las 18.30 la Banda de Gaitas Tromentelo animó el pasacalles y a las 20.00 horas vecinos y visitantes participaron en la procesión en honor al Cristo del Consuelo y a la Virgen do Carme, donde se realizó el tradicional canto del himno del Cristo y la salve marinera.

A las 23.00 horas tuvo lugar el espectáculo pirotécnico, y a la misma hora la orquesta Cristal puso la nota musical a la verbena.

Hoy es el día del Carmen. A partir de las 10.30 horas la Banda de Música Belas Artes de Cangas amenizará el pasacalles y a las 11.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Santa. A las 12.30 horas la citada banda ofrecerá un concierto.

A las 22.00 horas la cantante portuguesa María do Ceo deleitará a los presentes con un concierto y a las 23.00 horas dará inicio el concierto de la formación Def con Dos.

Mañana actuaráa las 12.00 horas la charanga Lume de Karoso y a las 20.30 horas comenzará el Festival "Así Canta Cantas" que contará con la participación de las corales Lestonnac, Areas Gordas, Queixumes y Santiago.n