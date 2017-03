Caldelas cuenta con un nuevo depósito de agua

n n n El Consorcio de Augas do Louro puso en funcionamiento un nuevo depósito de agua potable en la parroquia de Caldelas, Tui, en el que invirtió, con fondos propios, 60.000 euros.

Este depósito de agua, que fue visitado por el regidor local, Enrique Cabaleiro, resuelve una demanda de los vecinos del barrio do Monte que se remonta a 2011 y que no pudo ser ejecutada hasta ahora por falta de disponibilidad de los terrenos y de la correspondiente partida presupuestaria.

El depósito construido ahora por Augas do Louro tiene una capacidad de 33.000 litros y permitirá garantizar el suministro de agua especialmente durante el verano, ya que el incremento de consumo en esas fechas y la distancia del barrio a la red principal municipal, dificultaba la llegada de suficiente caudal de agua, especialmente durante el día. La actuación incluye la adaptación de las canalizaciones de acero inoxidable, del grupo de presión existente para que tome agua del depósito, del cuadro eléctrico y la instalación de sondas de nivel y de presión que permitirán el funcionamiento automático de la instalación. n