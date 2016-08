La Biblioteca retoma la actividad con la presentación de un libro

El próximo 2 de septiembre, a las 20.30 horas, la Casa da Cultura de Redondela, acogerá la presentación de la novela "A teoría dos contrarios" do escritor Pere Tobaruela.

Pere Tobaruela (Barcelona 1965), vive actualmente en Rois. Es por esto que alterna la escritura en catalán y en gallego. Con 40 títulos publicados en algunas de las editoriales más del Estado, transita por diversos géneros literarios: libro ilustrado, banda diseñada, ensayo, biografía, antología de entrevistas, cuento y novela. Dentro de su producción novelística se pueden encontrar obras infantiles y juveniles, y también para el público adulto. En Xerais tiene publicados el libros: “Vouvos papar”, obra infantil escritura en colaboración con Luz Méndez; “A cripta do apóstolo”, novela juvenil; “Poñente “; “O códice do Santo Lugar”, novela juvenil es coautor, junto con Andrés Meixide de la serie “Formig4s” dirigida al público infantil. El acto estará presentado por Xosé González Martínez, presidente de la Fundación de los Premios de la Crítica Galicia, secretario de la Asociación de Amigos de Couto Mixto, fundador de la Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística y de la Asociación de Xuristas en galego. Esta actividad está organizada por las Bibliotecas de Redondela en conjunto con la Asociación de Amigos de las Bibliotecas Municipales de Redondela. La entrada es libre y gratuita.n