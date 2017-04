La biblioteca para Nigrán tiene proyecto pero no financiación

nnn Tras meses de estudio y valoración de propuestas, el gobierno socialista en minoría de Nigrán decidió que el mejor emplazamiento para construir una nueva biblioteca es una parcela municipal de 443 metros cuadrados situada en la Estrada pola Vía, a la altura del número 118, frente a la rúa do Penasco. El alcalde, Juan González, informó que como primer paso se encargó al estudio de arquitectura Aintegra la redacción de un anteproyecto "que cumple con las expectativas de gobierno y ciudadanos" y que ya está a disposición del ejecutivo local. Sin embargo, llevarlo a la práctica requiere una inversión de 1.226.000 euros.

González se muestra prudente al asegurar que "ahora estamos en una fase puramente económica" que consiste en obtener la financiación necesaria para que las obras comiencen en esta legislatura. "Para eso, recurriremos a fondos propios y pediremos apoyo a la Xunta y a la Diputación", matizó el regidor, consciente del enorme esfuerzo financiero y no exento de dificultades, que supondrá para su equipo sacar adelante este ambicioso proyecto en el presente mandato.

Una fase económica que el Concello de Nigrán bien podría haber superado ya e incluso, a estas alturas, contar con una infraestructura de estas características en el lugar donde se asientan las antiguas escuelas de maestros de Cotros, en Mallón. Sin embargo el actual gobierno socialista decidió desestimar el proyecto que dejó elaborado y con financiación consignada el anterior equipos de gobierno del PP, con cargo al Plan de Obras y Servicios 2015 de la Diputación. Alegando que aquel proyecto no era una biblioteca, sino una sala de lectura, el actual regidor socialista decidió no licitar aquella obra y destinar, en cambio, los fondos previstos para la biblioteca a otras actuaciones. n