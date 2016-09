Berizzo: "Pudimos ganar pero no me atrevo a tachar de injusto el marcador"

"Tuvimos ocasiones para ganar, aunque pudieron lastimarnos en alguna contra. Si hubiese existido un ganador habríamos sido nosotros, pero tampoco me atrevo a tacha de injusto el marcador", declaró.

El técnico argentino indicó que le gustó el trabajo defensivo de su equipo, al que le faltó encontrar su "línea de juego con más fluidez, con más aceite".

"Existieron ocasiones, dos tiros al palo y paradas importantes del portero, pero nos faltó hacer más daño en la elaboración y concluir más limpias las jugadas en ataque con una elección correcta del últimos pase", opinó.

Sobre la falta de victorias, dijo: "Nos vamos encontrando a nosotros mismo y volvemos a puntuar, que siempre es importante. Debemos aterrizar y volver a ser el equipo que traslada el balón con más velocidad".

El entrenador de Osasuna, Enrique Martín, se mostró "contento" con el punto, conseguido gracias a la "intensidad", si bien admitió que les falta "crecer con el balón".

"Nos falta adaptación al ritmo de la categoría, pero con el tiempo lo cogeremos. En Primera hay jugadores impresionantes y esto va muy en serio", añadió.

El técnico navarro ensalzó la participación de los canteranos y, en este sentido, aseguró que no se cortará "ni un pelo" como a la hora de alinear esta mañana a dos jugadores sin ficha profesional como Imanol García y Aitor Buñuel.

Sobre la titularidad por sorpresa de Mario Fernández y la suplencia de Nauzet Pérez, que jugó todos los minutos de la pasada temporada y de las tres primeras jornadas esta campaña, Martín dijo que el canario necesitaba un "refresco mental" y el cántabro una oportunidad.

"La pasada temporada no se encendió la lucecita a pesar de algunas críticas y esta semana se me ha encendido. Estoy contento. Mario se merecía esta oportunidad después de todo un año sin jugar. Estaba convencido de que iba a mantener la portería a cero porque un tío que no juega ni un partido se come a su padre", aseguró.