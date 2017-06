Los baioneses pagarán 5 euros más por la recogida de basura

Los vecinos de Baiona pagarán 5 euros más el próximo año por el servicio de recogida de basura. El gobierno local somete hoy al pleno un plan de ajuste que contempla un incremento del 4% que representan cinco euros más al año por vivienda.

Dos son los motivos que justifican el incremento según la concejal de Medio Ambiente, María Iglesias. Por un lado, en 2013 Sogama aplicó un incremento en la tasa que abonan los Concellos por la recogida y había posibilidad de subir el recibo un 30% pero en Baiona no se hizo. Por otro lado, esta subida de impuestos se plantea ahora de cara a 2018 aprovechando las mejoras que se introducen en el servicio con la adquisición de un camión de carga lateral (en proceso de licitación y 85 contenedores, financiado con cargo al Plan Concellos de la Diputación 2016, que le otorgó dos ayudas para este fin. La primera por valor de 246.840 euros para el camión y la segunda de 91.336,61 euros para los contenedores." Creo que esta subida está justificado por el aumento de costes, al tener que comprar un camión nuevo y los contenedores. El servicio va a ser mejor y creo que está justificada la subida" alegó.

La mesa de contratación fallará en breve el concurso de licitación del suministro del vehículo recolector, compactados de residuos sólidos. Solo dos ofertas concurrieron al concurso, quedando excluida una de ellas. La que quedó fuera presentó recurso, admitido a tramite y pendiente de resolución por el Tribunal Administrativo Central. "El recurso se contestó hace diez días y suele tardar sobre veinte en resolverse;por lo que, estamos a la espera de lo que dictamine para proceder a la adjudicación definitiva."

Servicio en pruebas

En cualquier caso, el nuevo servicio de carga lateral comenzó a funcionar en pruebas esta semana con el camión cedido por el Concello de Nigrán en los puntos donde se han distribuido ya los nuevos contenedores como Sabarís, Baredo y algunas calles del centro como ciudad de Vigo. Queda pendiente la implantación en Baíña y Belesar pero se espera que en junio esté al 100%. "Son contenedores distintos a los que usada el vehículo de Nigrán. El informático ha intervenido en varias ocasiones para graduar el vehículo y en principio está funcionando bien, pero hay que darle tiempo", explicó.

Por ultimo, informó que próxima semana se procederá a la retirada de los contenedores en la calle Carabela Pinta, una actuación prioritaria que "queremos hacer a la mayor brevedad, porque es un punto negro e igual que no los hay en Elduayen no tiene sentido que los haya aquí".

Respecto a los residuos que genera la Plaza de Abastos, los placeros dispondrán de dos contenedores en el interior de este espacio público, en un habitáculo que ya figuraba en el proyecto para servicio propio de estos comerciantes. " Creemos que la medida será un acierto ya que la mayoría de los ciudadanos no entendió nunca la existencia de estos recipientes en primera linea en una calle peatonal", indicó.