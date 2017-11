Baiona urge a Gestagua a vigilar averías para reducir el consumo

nnn El Concello de Baiona requerirá a Gestagua, la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua que extreme la vigilancia para detectar posibles averías o fugas de agua en la red municipal. La concejal de Medio Ambiente, María Iglesias explicó que según los datos que maneja Augas de Galicia, un 33% del consumo no pasa por contador lo que significa que son averías y pérdidas, "por eso, tenemos que intentar detectar las máximas averías posibles y revisar la red", indicó.

Iglesias asistió este martes en Vigo a la reunión convocada por el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martínez, quien instó a los ayuntamientos que se abastecen de los sistemas hidrológicos del sur de la provincia de Pontevedra a reducir en un 10% los consumos no esenciales en los próximos diez días. "En Baiona no será fácil reducir el 10% que nos piden porque apenas hay industria. El 90% del consumo es de uso domestico. Así que, solo queda seguir concienciando a la población para que se haga un uso responsable del agua", indicó la edil. En este sentido recordó que Baiona lleva meses concienciando sobre el ahorro de agua a través de las redes sociales y bandos municipales.

Por otra parte, el director de Augas de Galicia ha pedido a los alcaldes de los concellos del área metropolitana afectados por la sequía que trasladen la idea de la reducción de los consumos de agua a los polígonos industriales.

Polígono de A Pasaxe

El alcalde de Gondomar, informó que enviará una circular a la Asociación de Empresarios de A Pasaxe para instar el control escrupuloso del uso del agua. Se enviarán escritos similares a los centros escolares y a los edificios públicos del municipio. Según explicó el regidor, Gondomar está adoptando medidas de control para evitar el derroche o el consumo innecesario de agua desde hace meses, mediante bandos y avisos a la población. "Aparte de cortar el riego en zonas verdes, y suprimir los baldeos y limpiezas de calles hace meses, a partir de ahora se prohibirá el riego en el campo de futbol municipal de 'As Gaiandas' y en el campo de hierba sintética.

En cualquier caso, el alcalde explicó que Gondomar, a corto plazo no tiene el problema que afecta a otros municipios como Baiona que depende de una presa. "Zamans solo abastece al Polígono Industrial de A Pasaxe", dijo. La realidad es que el municipio dispone de una captación directa de agua del río que surte directamente al depósito ubicado en el barrio de Picoto (encima de la iglesia de San Benito) desde donde se abastece al casco urbano. El sistema se complementa con las traídas de aguas vecinales que surten a las distintas parroquias. n