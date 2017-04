Baiona dice adiós este verano a los contenedores verdes

Baiona verá renovado este verano su servicio de recogida de residuos sólidos urbanos con la instalación de una nueva flota de 85 contenedores de carga lateral. El gobierno local espera cerrar la licitación del nuevo camión de recogida de carga lateral antes de un mes, con un presupuesto de 246.840 euros con cargo al Plan Concellos 2016 de la Diputación.

Tras dos convocatorias desiertas, acordó con Nigrán la cesión provisional de uno de sus camiones de carga lateral que ya no utiliza, mientras no llegue el nuevo vehículo municipal, que actualmente está en fase de adjudicación. De acuerdo con el pliego, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de seis meses para carrozarlo.

De momento, la concejalía de Medio Ambiente adjudicó en 91,336 euros (con cargo al mismo plan provincial) a la empresa gallega Formato Verde el contrato de fabricación de los 85 contenedores de carga lateral.

Los nuevos envases, de más capacidad dan el relevo a los 300 recipientes de materia orgánica (unidades verdes) que prestan servicio en la actualidad.

Así, 65 son de 3.200 litros cada uno y los otros 20, de 1.800 litros, reduciendo así, la superficie ocupada en la vía pública y también el impacto visual. Para la edil de Medio Ambiente, María Iglesias "tienen una estética muy moderna y más que contenedores, parece mobiliario urbano", aseguró.

La concejalía aprovechará el recambio para intentar eliminar puntos negros. Las nuevas unidades que son herméticas y minimizan por tanto las molestias ocasionadas por los olores.

Las unidades irán ancladas al suelo para que no se muevan en condiciones de adversa climatología y cuentan con sistema de "rotomoldeo" que hace que soporten mejor los impactos, facilita su limpieza y prolonga su duración.