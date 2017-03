Baiona aprobó la ordenanza de precios del párking del Aral

n n n El PP de Baiona aprobó en solitario este viernes inicialmente el presupuesto municipal para el año 2017 de 8,5 millones y 758.000 euros de inversión en una sesión plenaria en la que tambiénse dio luz verde a la ordenanza reguladora de precios públicos por el servicio de aparcamiento del Aral y una moción sobre la promoción de un pacto por la concicliación y la corresponsabilidad, que defendió la concejal de Bienestar, Carmen Paredes.

Los presupuestos salieron adelante con la mayoría absoluta del gobierno local y el rechazo del resto de losgrupos. El portavoz socialista, Rafa Lores dijo que este presupuesto denota ausencia de trabajo político y acusó al goberno local de funcionar a golpe de improvisación. Argumentó que si los políticos se marcharán a su casa los vecinos no notarían la diferencia porque el Ayuntamiento funciona gracias a la profesionalidad de los funcinarios", replicó. El nacionalsita Iago Pereira consideró insuficiente la partida de emergencia social "inferior al 5% del presupuesto" , el descenso en las de empleo y educación y dijo que son "unos presupuestos deficitarios para las necesidades de los vecinos. Desde EU-SON, Silvamo Montes, dijo que son "continuístas" y alegó que el reparto no satisface las necesidades del municipio y acusó al gobierno de gastar tanto en festejos como en inversión .

El alcalde replicó que estamos ante un presupuesto realista que buscan la mejora de los servicios públicos. No es casualidad el buen funcionamiento del Ayuntamiento, estoy muy orgulloso del equipo de gobierno y de los funcionarios ", afirmó el alcalde, Ángel Rodal, en su defensa de las cuentas municipales para este ejercicio.

El gobierno local sacó adelante también con sus votos, la abstención de BNG y EU-SON y el rechazo del PSOE, la ordenanza de precios del aparcamiento público del Aral que recoge las tarifas vigentes sin modificación alguna y una hora de aparcamiento gratuito de lunes a viernes

En el turno de intervenciones, el socialista Carlos Gómez criticó la dinámica del gobierno de sacar adelante las ordenanzas sin dialogar con el resto de grupos y entiende que la iniciativa persigue conceder la explotación del parking a una empresa privada en un futuro próximo. En el turno de réplica la teniente de alcalde María iglesias replicó que "es un negocio, no una ONG y aclaró que la ordenanza se elaboró porque los servicios técnicos así lo aconsejaron. Gómez insistió en que desde la administración publica no se puede defender exclusivamente la perspectiva de negocio y acusó al gobierno de falta iniciativa y gestión. "No se entiende que haya una tarifa para verano y otra para invierno y que no se garantice un servicio de 24 horas ni se facilite aparcamiento a los residentes afectados por las obras de humanización en Ciudad de Vigo ahora y más adelante a los de Marqués de Quintanar. n