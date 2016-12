El bádminton de As Neves sigue colecionando podios

Lucia Rodríguez se alzó con una merecida y luchada medalla de plata, siendo la jugadora más joven del torneo celebrado en Eslovenia donde disputó un intenso partido a la jugadora local, Neza Frank -dos años mayor que la nevense-, imponiéndose por un ajustado 20-22; 21-18; 21-12.

Lucía, que desde la temporada pasada compagina los entrenamientos en el club bádminton de As Neves con los entrenamientos en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, acudía a este torneo de Eslovenia becada por la Federación Española, y con este resultado no hace más que reafirmar la confianza otorgada por las federaciones española y gallega, su propio club y sus entrenadores que confían en el gran potencial que aún le queda por desarollar a esta joven campeona nevense, que este fin de semana ( 10-11 de diciembre), se desplazó con los jugadores del Centro de Tecnificación a jugar un ranking nacional sub-15 en Alfajarin, Zaragoza, mientras los 'peques' del club de As Neves juegan hoy un ranking gallego sub-13 y sub-17, en Vigo.

Y ya en el ámbito de la Liga Nacional de Clubes, el próximo fin de semana del 17 y 18 de diciembre, el equipo se desplazará a Oviedo para jugar la tercera jornada de la liga nacional.

Pero entre triunfo y triunfo, el Club Bádminton de As Neves, colabora este año en la Jornada Solidaria: ¡Masaje por Juguete', el próximo sábado, 17 de diciembre, en el Pabellón de Deportes de la localidad, donde se cambiará "un juguete pòr un masaje" (en el propio pabellón se habilitará una cabina debidamente climatizada). Y los niños y niñas podrán paracticar bádminton con jugadores del Club. Todos los juguetes que se consigan, se donarán íntegramente a los Servizos Sociais del Concello de As Neves.