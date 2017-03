Avanza o itinerario peonil entre Amoedo e Pazos

n n n O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, acudiu ao Concello de Pazos de Borbén para presentar xunto ao alcalde do municipio, Andrés Iglesias Rodríguez, o itinerario peonil e ciclista na estrada PO-250, no treito Amoedo- Pazos de Borbén, entre os puntos quilométricos 6+500 e 7+320.

O obxectivo deste proxecto é a execución dunha senda na marxe dereita da estrada PO-250, que servirá para conectar as travesías de Amoedo e Pazos. A lonxitude total deste itinerario é de case 820 metros, cunha sección tipo que consta dunha senda de 2,5 metros de ancho separada da calzada por cuneta de seguridade, unha zona axardinada máis os bordos de separación; salvo nos últimos 70 metros, na zona urbana de Pazos, na que a sección se reduce eliminando a cuneta e a banda vexetal.

As obras previstas comprenden tamén outras actuacións necesarias para garantir a funcionalidade da senda executada. Así, levaranse a cabo a mellora da rede da drenaxe existente na zona, coa execución de foxo de seguridade e prolongación das obras de drenaxe transversal; execución de estruturas de contención de terras para ampliación da plataforma e execución da senda; ou a optimización da sinalización e o balizamento. Coa execución da senda existirá un itinerario peonil continuo nesta estrada entre Amoedo e Pazos de Borbén de máis de 2 quilómetros, xa que estes núcleos urbanos xa contan con beirarrúas.

Hoxe a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) publica no Diario Oficial de Galicia a licitación do contrato, que sae a concurso cun orzamento de máis de 220.000 euros. A obra está cofinanciada nun 80% polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

PXOM DE SOUTOMAIOR

Por outra banda, onte apareceu no Diario Oficial de Galicia a orde pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio outorga a aprobación definitiva ao Plan Xeral (PXOM) de Soutomaior e que entrará en vigor aos 20 días. A aprobación desde instrumento de planemanto representa un importante avance para o concello, que ata o momento carecía de planeamento propio e rexíase polas Normas subsidiarias.