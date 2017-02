La autopsia indica que Iván Durán se suicidó al poco de dejar su casa

A falta de la confirmación oficial que determinarán las pruebas del ADN, la autopsia practicada al cadáver hallado el sábado en el alto de la Peniza en Baiona indica que pertenece a Iván Durán, el joven desaparecido el pasado 25 de agosto. Certifican también que el joven se habría quitado la vida poco tiempo después de abandonar la vivienda. El cadáver habría permanecido en el lugar en el que apareció el sábado sin que nadie se percatara de su presencia en los rastreos porque se encontraba semi-oculto bajo la vegetación.

El padre de Iván mostró su indignación y sostiene "que es un caso de negligencia con resultado de muerte". Juan Durán afirmó que la zona donde apareció el cuerpo fue rastreada palmo a palmo y “allí no estaba cuando buscamos" pese a que se hicieron batidas hasta cinco días después de su desaparición con protección civil y con familiares y amigos que participaron desinteresadamente en la búsqueda. "Si se hubiesen puesto los medios necesarios, cuando andaba deambulando por el monte lo habrían encontrado con vida", explicó Durán al recordar que la familia reclamó drones y perros a la Guardia Civil, "pero estaban en A Coruña buscando a Diana Quer. Hablamos con la Policía Nacional, que estaba dispuesta a venir con sus perros, pero la Guardia Civil no los autorizó a venir, siguiendo su protocolo", lamentó. Recuerda que tuvo que contratar un dron por su cuenta porque, "aunque Axega cuenta con ellos y con perros entrenados para el rastreo, pero no nos los facilitaron, aun siendo medios que pagamos todos". Por otra parte, ni el juez ni el fiscal quisieron considerar prioritaria la búsqueda, pese a que alertamos de la probabilidad de un brote psicótico. “Tiene antecedentes familiares con esquizofrenia. De hecho, un primo suyo se colgó hace una semana en Nigrán”, alegó. De momento, solo quieren que les devuelvan el cuerpo para dale sepultura en el panteón familiar, en Celanova y no han decidido aún si pedirán responsabilidades por lo ocurrido, pero “está claro que hubo personas que se colocaron por encima de las instituciones que representan”

Resta por determinar para cerrar el caso el origen de la pistola del calibre 6,35, con un casquillo percutido que la Guardia Civil encontró el domingo en el mismo lugar donde la tarde anterior había aparecido el cuerpo. La Guardia Civil investiga cómo llegó el arma a sus manos, dado que se trata de una pistola que requiere una licencia muy restrictiva. Juan Durán cree que el arma podría ser del abuelo de Iván, policía en Venezuela, y dijo que su hijo podría habérsela llevado de la casa de Baíña. En la mochila, localizada donde apareció el cuerpo, había otra bala sin utilizar. Iván había marchado de la casa dejando una nota.