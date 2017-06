Atios celebra este domingo su tradicional 'Festa do Monte'

n n n El segundo domingo del mes de junio para los comuneros de Atios y en general para todos los vecinos de esta parroquia de Porriño, "é un día moi especial no que celebramos a nosa Festa do Monte, é xa van 28 anos", explican a este diario mientras ultiman los preparativos del festejo que acoge el Área Recreativa da Veiguiña, que como ven sendo costume " énchese ese día de cor, música e moita xente con gañas de pasalo ben e disfrutar dunha xornada de festa en plena natureza".

El programa de actos incluye -como en ocasiones anteriores-, una 'andaina' por la ruta 'dos muíños' y la misa de campaña en el área recreativa así como la actuación del grupo folklórico Os Penediños de Atios, y como novedad un 'rastrexo' con búsqueda de un tesoro escondido por el monte "no que poden participar todos os nenos que queiran". También se instalará un puesto del pulpeiro y el bar de la comisión de fiestas de San Bieito –que en esta ocasión le toca organizar a los barrios de Vilafría, O Carbón y Os Eidos. Y habrá un inchable infantil, juegos populares y los tradicionales "petiscos" que la junta rectora de la Comunidade de Montes de Atios "ten por costume ofrecer a todos os que nos visiten". Sin olvidar que durante todo el día "acompañaranos coa súa música a charanga Cantos Somos".

Los comuneros quieren hacer hincapié en una de las actividades "que nos parece moi interesantes": la 'andaina', que aunque ya se viene celebrando desde hace algún tiempo "este ano queremos destacar para acadar unha maior participación". Abierta a todo el mundo, la salida está prevista para las 9 de la mañana desde el punto de encuentro en la iglesia parroquial, subida al Castro para iniciar la ruta de 2 kilómetros con remate en el área da Veiguiña donde se servirá un refresco y un 'pincho' a cada participante.

Y para los niños "temos preparada unha sesión de maquillaxe e –o máis interesante-, un rastrexo para atopar un tesouro agochado no monte" que para encontrarlo habrá que superar pruebas de habilidad muy divertidas. Desde la junta rectora de los comuneros de Atios "sempre tivemos como obxectivo involucrar ás novas xeracións no coñecemento, no coidado e no disfrute do monte, por iso, dende hai anos, organizamos un concurso escolar no que o alumnado do colexio público de Atios participa con traballos de redacción ou plástica, que van ser expostos o domingo, no recinto da festa".

Y para que todo esté a punto se acometieron algunas mejoras en el área recreativa da Veiguiña además de instalar parrillas y mesas (que se pueden reservar el sábado día 10).n