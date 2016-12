Arévalo insiste en traspasar al Sergas el Centro de Saúde

El responsable de la sanidad gallega, Jesús Vázquez Almuiña, visitaba ayer por la mañana el Centro de Saúde de Mos, en la Avenida do Rebullón, acompañado por la alcaldesa, Nidia Arévalo, quien le recordó al conselleiro una de las necesidades del Concello, "que el Sergas asuma la gestión del Centro de Saúde" para que las arcas municipales "no tengan que hacer frente a la carga económica que supone el mantenimiento de unas dependencias de estas características.

Acompañado por la concejala de Política Social mosense, Sara Cebreiro; Jorge Aboal, director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Ignacio López-Chaves, delegado de la Xunta en Vigo; Julio Gª Comesaña, director de Procesos Asistenciais da EOXI de Vigo, Mª Holanda Rodríguez, directora de Procesos sen Ingreso e Urxencias da EOXI Vigo, Elena Lorenzo Llauger, subdirectora Asistencial da Área Médica, y Ana Estévez, subdirectora Procesos de Enfermería, el conselleiro aprovechó para saludar al personal sanitario del Centro y departir con los pacientes que estaban a la espera de acceder a las consultas médicas. A continuación recorrió las instalaciones del centro, inaugurado en 1994, y conoció una nueva sala habilitada como área destinada a la atención de pacientes de urgencia, con todas las comodidades e intimidad preceptivas en el momento de ser tratados. Y se acercó hasta las instalaciones habilitadas para uso del personal de Emerxencias do 061, en el antiguo Hospìtal do Rebullón, al lado del Centro de Saúde. (Mos es uno de los cuatro concellos de Pontevedra, que dispone de centro base del 061 dotado de ambulancias medicalizadas).