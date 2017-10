Arde en Sanguiñeda una nave sin actividad de Maderas Iglesias

La antigua nave de Maderas Iglesias ubicada en Mos ardió ayer por la tarde después de que se produjese un cortocircuito en las instalaciones, según revelaron fuentes de la CIG, sindicato que preside el comité de empresa.

La nave que actualmente mantiene la actividad es la que está situada en O Porriño. La de Mos en cambio se usa como almacén, explican fuentes sindicales, por lo que ayer no había trabajadores en el recinto, a excepción de algún guarda de seguridad.

Los bomberos de Mos se desplazaron ayer por la tarde para sofocar el incendio, que causó pocos daños en la estructura de la nave.

Este mismo almacén ya ardió en el año 2013. En aquel momento el incendio se calificó también escasa consideración y las labores de de extinción consistieron en retirar unos palés quemados y usar una excavadora para sacar el serrín del habitáculo que se había incendiado. Los trabajadores de Maderas Iglesias llevan varios meses concentrándose porque no cobran sus nóminas y la empresa no les ofrece una solución a su situación.