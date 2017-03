Archivada la causa contra el ex alcalde Nelson Santos

La titular del Juzgado número tres de O Porriño, instructor del famoso y mediático caso 'Multiusos', decretaba ayer lues, el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de la causa en relación con los hechos investigados contra el ex alcalde Nelson Santos, el concejal del PP, Alejandro Lorenzo, el ex concejal José Manuel Jacobo, y de los empresarios Celso Freiría Barbosa, Laureano y Lucía Leirós. Todos ellos inculpados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, Y asi mismo lo notificaba al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, entre ellas la querellante, la actual alcaldesa Eva García de la Torre, que dispone de tres días hábiles tras recibir la notificación para presentar recurso de apelación ante dicho juzgado.

"Me siento tranquilo, tengo la conciencia tranquila, es un paso importante y al final todo lo que se decía de mí no era verdad y así queda probado, espero que sea en firme, sigo confiando en la justicia y defendiendo que no cometí ningún delito, pude cometer errores, pero solo me dediqué a trabajar en una época muy difícil y complicada", así expresa su sentir, Nelson Santos en declaraciones a este diario tras conocer el sobreseimiento y archivo de la causa. "Quienes me acusaron no tuvieron que demostrar nada, fui yo el que tuve que demostrar mi inocencia", afirma Santos.

Al ex alcalde, aún le queda pendiente otra denuncia por la contratación de un ingeniero en comisión de servicio y cuatro empresas de las que tres ya venían de atrás. "Me encontré con expedientes similares firmados por los ex alcaldes Barros y Francés, y queda defenderme, pero sigo confiando en la justicia".n