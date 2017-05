Apuesta de Salvaterra y As Neves por el 'enoturismo'

nnn El Concello de Salvaterra de Miño liderara la solicitud de un Obradoiro de Emprego conjunto con el Concello de As Neves sobre 'Vino Cultura sana'. Una apuesta para mejorar la situación de desempleo en ambos municipios basada en la formación y centrada en un recurso económico de máxima importancia para la zona, como es la vitivinicultura, en pleno crecimiento, sobre todo, como recurso turístico puesto que el del 'enoturísmo' es un sector en alza capaz de movilizar a cientos de visitantes.

Teniendo en cuenta que Salvaterra de Miño y As Neves son dos municipios vinícolas dentro de la D.O Rías Baixas, Subzona do Condado do Tea, territorio excepcional para la producción y venta de vinos de alta calidad, y que solo en Salvaterra están contabilizados más de 2.000 viticultores inscritos en el Consello Regulador, y más de 20 bodegas, grandes y pequeñas, que apuestan decididamente por consolidar la zona turísticamente, ambos Concellos -conscientes de la importancia de estos dos ejes económicos estratégicos-, aúnan esfuerzos y solicitan conjuntamente el 'Obradoiro de Emprego de Enoturismo: 'VinoCulturaSana', que será además una experiencia pionera en toda Galicia.

Se plantean dos especialidades formativas principales en las que participarán 10 alumnos-trabajadores de cada municipio, en total 20 desempleados, que se formarán en Turismo, que incluye certificados de Promoción turística local e información al visitante, y Venta de servicios y productos turísticos. Y en Viticultura, que incluye certificado de profesionalidad de Elaboración de vinos y licores así como el certificado de Enotecnia. n