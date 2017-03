Alertan de que Galicia también arde en invierno

Los incendios forestales no son solo para el verano. Galicia también arde durante el invierno, y mucho. Así lo alerta Atrifoga, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Galicia, que critica los escasos medios con los que cuenta la Comunidad para hacer frente a este fenómeno durante esta época y acusa a la Xunta de “improvisación” y “falta de planificación”.

Atrifoga afirma que “toda la geografía gallega sufrió una oledada de hasta casi 180 incendios” durante los pasados meses de diciembre y enero, en los que, reconoce, se registraron unas “inhabituales condiciones meteorológicas” de altas temperaturas, bajo nivel de humedad con ausencias de lluvias, viento y estado de sequedad de la biomasa vegetal y del suelo”. Según sus datos, la actividad incendiaria fue significativamente alta en las comarcas de Valdeorras, Verín y Viana, con incendios en casi todos sus municipios; pero también en O Condado y A Paradanta, O Baixo Miño y Pontevedra, por poner otros ejemplos.

Curiosamente, resaltan los trabajadores, también en 2015 se registraron fuegos y casi siempre en las mismas zonas. Y no solo ese año. En este sentido, recuerdan que el incendio que asoló el Parque Natural de las Fragas do Eume se produjo un mes de marzo, en el año 2012.

Por todo ello, Atrifoga, en un comunicado de prensa, muestra su malestar por las políticas de la Consellería de Medio Rural, que cesó en diciembre a 436 trabajadores y prescindió en noviembre de otros 626 empleados. Esto, en su opinión, “deja al Servicio de Incendios bajo mínimos”. “La Consellería desaprovecha un capital humano que supone un gran recurso que podría ser empleado para desempeñar las necesarias tareas de prevención y protección de la masa forestal gallega, a parte de la extinción, en base al aumento y a la diversificación de sus funciones, por su contrastada experiencia, formación y eficacia”, apunta.

Los trabajadores antiincendios consideran insuficiente el dispositivo de la Xunta para estos meses de otoño-invierno que, afirman, responde a criterios economicistas: “851 trabajadores, de los que solo son personal de campo 82 conductores de motobombas y 576 bomberos forestales” para toda Galicia, siendo el resto personal administrativo y vigilantes fijos”, explican.

Para Atrifoga, que también critica la política informativa de la Xunta por no ofrecer datos de todos los incendios, se está primando solo la extinción y no la prevención, y ello tampoco sin la debida diligencia y ni eficacia.