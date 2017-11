El alcalde de As Neves recibe la visita de la conselleira Ethel Vázquez

Lasecuelas de los incendios en As Neves también afectaron a distintos viales autonómicos -en concreto tres en la zona del Condado-, que ayer visitaban el alcalde nevense, José Manuel Rodríguez Méndez y la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

El fuego afectó a elementos funcionales de la PO-415, la PO-402, que une Oleiros con Vilasobroso (Mondariz), y la PO-400, que va de Salvaterra a Filgueira (Crecente). Los trabajos de acondicionado y reposición en estos tres viales de la comarca del Condado (junto a otros siete, todos en la zona sur de Pontevedra), estarán listos antes de que finalice el año, según avanzó la conselleira.

Concretamente en As Neves, los trabajos se están centrando en la poda y retirada de árboles quemados en los mágenes de las tres carreteras así como en la reposición de señales, renovación de barreras de protección y vallas de cierre que también se colocarán en lugares donde sea preciso asegurar taludes.

Vázquez Mourelle explicó que estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de medidas que la Xunta puso en marcha como respuesta inmediata a las personas afectadas por los últimos incendios (que en As Neves arrasaron casi el 90% del territorio). Medidas e intervenciones directas dotadas con 21 millones de euros además de otro medio millón de euros destinados a realojos temporales para quienes han perdido sus viviendad (4 arrasadas en As Neves además de daños importantes en muchas mas). En este caso concreto, los afectados tienen hasta final de mes para presentar las solicitudes. Cuestiones, que como ya anunció días atrás el alcalde nevense, sobre las que asesora el ayuntamiento en la oficina habilitada para tal fin.