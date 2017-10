El alcalde de Gondomar no ve oportuno aún el voluntariado

nnnEl alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, indicó este viernes que no es momento de crear el voluntariado medio ambiental que propone su socio de gobierno, Antonio Araújo.

El regidor, que hizo un llamamiento a la sensatez, explicó que “ahora mismo estamos en la fase de valoración de los daños causados por los incendios, para buscar el asesoramiento de profesionales y marcar las pautas de actuación y de prevención para evitar la erosión de los montes”, aclaró. Aunque hay una gran sensibilidad y una enorme preocupación vecinal por el estado de los recursos naturales, el regidor se muestra cauto y hace una llamada a la sensatez “ya que no es conveniente aventurarse por el monte ni a pisar el terreno quemado, porque hay riesgo de desprendimientos. Como administración, nuestra obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos”.

Distintas voces autorizadas solicitan a los responsables políticos justo lo contrario, que se contengan las oleadas de voluntariado si antes no se han calibrado los riesgos y las pautas de actuación. “En este momento no es lo más acertado. No se puede coger a un grupo de personas que se anoten en una lista y enviarlos al monte de cualquier manera. Hay que elaborar un protocolo de actuaciones, supervisado por la administración, formar al personal y habilitar unos mínimos de seguridad, que garantice la integridad física de estas personas y garantizarlos un respaldo jurídico (seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia o incidencias médicas), dijo el alcalde.

Ronda de contactos

El alcalde inicio este viernes una ronda de contactos con el tejido asociativo (comunidades de montes, asociaciones vecinales y comunidades de aguas) para valorar los daños. El regidor brindó a los comuneros colaboración municipal en la elaboración de un estudio de campo. “Podrán contar con los técnicos o con el asesoramiento en la Comisión de Seguimiento de los incendios constituida el miércoles y que incorporó ayer una bióloga y otro jurista", informó.

La ronda de contactos proseguirá el martes a las 20 horas con presidentes de las asociaciones de vecinos para conocer de forma más pormenorizada los daños y necesidades de las parroquias afectadas. El alcalde convocará también otro encuentro con los presidentes de las comunidades de aguas, “donde se han registrado daños cuantiosos, como tuberías quemadas, hay que restablecer manantiales, hay que limpiarlos. "Se hará una avanzadilla con personal cualificado que vaya viendo los montes para analizar los riesgos de erosión, y determinar como tratarlos. No es lo mismo una zona pantanosa, que una zona rocosa o que una área arbolada. Una de las medidas que se apuntan para contener la erosión del monte consiste en extender paja, una materia prima degradable que abona que frena el deslizamiento de las aguas.

Por último, una vez recopilada y preparada toda la información, el Concello la presentará en la Xunta, en la administración central y en la Diputación, que tiene competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes. n