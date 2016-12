En el aire, los servicios y el personal mancomunado

La creación del Área Metropolitana de Vigo deja en el aire el futuro de las competencias y servicios que presta en al actualidad la Mancomunidad de Municipios del Val Miñor. Los tres alcaldes aguardan el nombramiento de los vicepresidentes y órganos colegiados del Área para comenzar a trabajar distintos aspectos como el futuro del Grupo de Emergencias Supramunicipal (Ges do Val Miñor) que cuenta con doce trabajadores en plantilla, la piscina mancomunada de A Ramallosa, el servicio de Protección Civil o el obradoiro de emprego Terras do Miñor. La mancomunidad dispone además de un psicólogo propio que presta servicio a los tres municipios y de un administrativo.

La ley es clara y dice que hay que disolver estos servicios e integrarlos en el área, salvo en el caso de que alguno de los municipios mancomunados quedara fuera del área, pero no es el caso", explicó el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, o que hubiese una característica o circunstancia muy especial que justificase su mantenimiento.

Los tres alcaldes deberán sentarse y analizar como encajar estos servicios y que va a pasar con los funcionarios de la Mancomunidad. "De momento, se desconoce si van a ser subrogados por el área. Creo que son temas que tenemos que poner encima de la mesa los tres alcaldes y comenzar a preguntar que va a pasar con estos servicios," indicó el alcalde de Gondomar Paco Ferreira.

Para el alcalde de Baiona, Angel Rodal, que asume la presidencia de la Mancomunidad en enero nos es sencillo. "Habrá que estudiar la fórmula pero aún es pronto". El regidor de Baiona confía en que servirá para mejorar servicios evitar duplicidades, garantizar la eficiencia económica en beneficio de los ciudadanos.

El último Pleno del año

La mancomunidad celebró ayer el último pleno del año para dar cuenta de varias resoluciones, entre ellas el despido de los dos únicos integrantes de la brigada de obras del ente que se encargaban de conducir la pala excavadora y la motoniveladora.

En la sesión se aprobaron también las cuentas generales y una moción presentada por el concejal de Gondomar, Antonio Araújo, que prevé la creación de un grupo de trabajo que estudiará el futuro laboral de los 12 trabajadores del GES.

La comisión, formada por miembros de todos los grupos políticos del plenario y por tres representantes de los trabajadores contará con asesoramiento técnico y jurídico para intentar integrarles en el futuro parque de bomberos metropolitano.