Una con agua límpida y transparente. La otra, luchando contra vertidos. El Concello acaba de recibir una multa de 60.000 €

Un grupo de vecinos de Ponteareas denunció el grave problema que sigue latente en el cauce del río Tea: los vertidos de aguas sucias en varios puntos. "Esto es impresentable", afirmaron y muestran una colección de fotografías que ellos mismos se han encargado de hacer en distintos puntos.

Aseguran que han estado pendientes y que "los vertidos 'gordos' se producen los domingos sobre las 13:30 horas. Y ante este problema medioambiental se preguntan ¿para qué se van a gastar 1' 5 millones de euros en la senda del Tea?.

"Hemos ido al ayuntamiento", señala Manuel G. Abril , quien ha hablado con el alcalde directamente para exponer la situación en que se encuentra en Tea. "No hay solución, no hay capacidad para depurar, ¿qué voy a hacer?", fue la contestación que recibió del regidor de Ponteareas. "También comentó de que para solucionar el problema definitivamente habría que expropiar", añadió el vecino, que ejerce de portavoz del grupo.

El mismo se dirigió al concejal de Medio Ambiente para instarle a tomar medidas "lo ante posible". El edil Troncoso le informó de que llegó otra sanción de la Confederación Hidrográfica hace un par de semanas. Se trata de una multa, "que tendremos que pagar todos los vecinos de Ponteareas, más de 60.000 euros", explica, recordando que cuando este gobierno era oposición "denunciaban todos los días vertidos incontrolados, y ahora dicen que no lo pueden solucionar".

En contraste, el río Tea lucha como puede para mantener sus aguas límpidas, en las zonas sin contaminar.

Arriba, aguas limpias y transparentes sin contaminar. Abajo, una zona agredida.