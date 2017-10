El acusado del crimen de Arbo se declara inocente

nnn "Soy inocente. Jamás mataría a nadie". Así ha ejercido su derecho a la última palabra el acusado del doble crimen de Arbo, Arturo D.S., para dirigirse al jurado que decidirá si es o no culpable de haber asesinado a su expareja Beatriz Rodríguez y al novio de ésta, Sergio Rodríguez. Hoy los miembros del tribunal comienzan a deliberar su veredicto.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal solicitó un veredicto de culpabilidad por este doble asesinato, ya que considera acreditado que el acusado "acechó y de un certero disparo, hecho por alguien experimentado, les voló la cabeza, primero a Beatriz y después a Sergio" en una zona boscosa y "poco frecuentada" y sin que ninguna de las víctimas tuviera posibilidad alguna de defenderse. La Fiscalía esgrimió la existencia de "contradicciones" en el relato del acusado, señaló que las antenas de telefonía le sitúan en Arbo a la hora en la que se cometió el crimen, destacó su negativa a colaborar con la investigación, e insistió en las declaraciones de los testigos "incluidos sus amigos" que refirieron sus malos tratos o el seguimiento practicado "durante meses" a Beatriz porque quería tener un "control absoluto" sobre su expareja. Solicita 46 años de prisión.

Igualmente, la acusación particular, que representa a las familias de las víctimas, ve "pruebas aplastantes". Solicita 50 años de prisión. Por su parte la defensa pide la libre absolución, ya que cree que existen "pruebas objetivas" de que el acusado "no cometió los delitos".n