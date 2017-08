Actos de vandalismo con destrozos en A Esfarrapada

n n n Coincidiendo con el fín de semana, mobiliario urbano de distintas calles de Salceda de Caselas así como varios espacios públicos municipales como la Senda da Lagoela o 'Fonte das Carballas', aparecieron gravemente dañados por causa de actos vandálicos “daqueles que queren danar o patrimionio de toda a veciñanza”, señala el alcalde, Marcos Besada.

El regidor, enojado y visiblemente preocupado por los ataques de vandalismo en A Esfarrapada, señala que son muchos los esfuerzos realizados para poner en valor a Salceda y que por tanto “los salcedenses merecen outro trato e non accións como esta que supoñen un grave prexuízo para a veciñanza porque os destrozos os pagamos entre todos”. Y apunta, que los daños son cuantiosos y que ya se ha solicitado la colaboración ciudadana para que pongan en conocimiento de los cuerpos de seguridad, “calquer dato que axude a localizar aos culpables”.

La preocupación del Concello por estos hechos se vió aún más agravada porque este lunes por la noche, los vándalos volvieron a actuar originando múltiples daños en la piscina municipal, rompiendo la cerradura de los servicios de hombres, entre otras cosas. Pero -insisten desde el gobierno municipal-, desgraciadamente estos no son los únicos casos de vandalismo que ha sufrido Salceda de Caselas, puesto que, en los últimos meses en el Parque Etnográfico do Landres se han producido varios destrozos en las cerraduras de los molinos así como rotura de tejas, entre otros muchos "esnaquizamentos".

Besada, tras evaluar los daños de este fin de semana, asegura que con este tipo de actos “o goberno local terá tolerancia cero xa que non é tolerable que pola actuación de persoas desaprensivas, que carecen do máis mínimo civismo, se prexudiquen os interese da veciñanza deste municipio”. n