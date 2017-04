ACiP se une a las quejas por el Paseo Matutino

n n n La paciencia de los vecinos del Paseo Matutino, de las calles Carballo y Castañal, así como de la urbanización Ponteareas Cidade ha llegado al límite,"hartos" de denunciar el deplorable estado de abandono de esta zona, especialmente todo lo que se refiere a jardines y aceras. Después de que reiteradamente expusiesen sus quejas al grupo de gobierno, es ahora, el portavoz de ACiP, Juan Carlos González Carrera, quien se hace eco de esta "lamentable" situación en un barrio en pleno centro de Ponteareas, el que residen más de un millar de vecinos, que ven como este prolongado "abandono y dejadez" del tripartito local, está provocando situaciones insostenibles que están hartos de denunciar pero que solo reciben por parte de alcaldía y los grupos que gobiernan "a calada por resposta".

Las plazas están cubiertas de verdín que con la lluvia es resbaladizo; hay losetas sueltas en las aceras que ya han provocado caídas, y está todo sin limpiar desde hace mucho tiempo, con excrementos de perros sin recoger "que alteran la convivencia, y principalmente para los niños de la zona que juegan en estos espacios, supone un problema de insalubridad pública". De ahí que los residentes se pregunten que "a dónde va el dinero de los impuestos que pagan religiosamente sin recibir a cambio servicio alguno".

Esta zona céntrica de Ponteareas, "es un peligro para la seguridad ciudadana", puesto que por las noches "la presencia policial es nula, y cuando los llaman por ruidos o altercados, o bien no aparecen o les responden que no pueden hacer nada".

Para ACiP, esta situación es "inadmisible y demuestra falta de gestión, de planificación y de respeto a los vecinos, por parte del BNG, PSOE y RDT, que a lo único que se dedican es a no hacer nada o a crear problemas donde no los hay".n