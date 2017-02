ACiP pide responsabilidades sobre el parón del PXOM

El portavoz de ACiP, Juan Carlos González Carrera, comparecía ayer por la mañana en rueda de prensa. "Quisimos ir con cautela y esperar hasta después de la reunión mantenida con el alcalde y el equipo redactor este jueves, para valorar los requerimientos que hace la Xunta al PXOM". Y con el informe en la mano, "podemos decir que es demoledor".

González Carrera, pide responsabilidades políticas "alguien tendrá que asumirlar". Por eso, también emplazaba al alcalde: "que no siga engañando a los vecinos" sobre una cuestión tan importante para las más de 23.000 personas residentes en Ponteareas, "que no saben cómo les va a afectar las correcciones que reclama la Xunta de Galicia en el documento". Y así, con los datos en la mano y la copia del informe, desde ACiP, instan al alcalde a que cumpla con la "transparencia de la que hace gala y publique en la página web del Concello el documento remitido por la Consellería de Ordenación do Territorio el pasado día 10 para que todo Ponteareas conozca los 102 requerimientos que hace la Xunta al Plan Xeral". Errores "que hay que subsanar y nos preguntamos en cuanto tiempo, porque el alcalde es el primero que no lo sabe".

"Llevamos muchos años con este Plan a vueltas y aquí nadie asume responsabilidades, barrios, parroquias, casco urbano afectados, y habrá alegaciones que no se tendrán en cuanta porque habrá que corregir errores como exige la Xunta".