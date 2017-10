ACiP avisa con llevar a Represas ante el fiscal

n n n El portavoz municipal de ACiP, Juan Carlos González Carrera advierte al alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, que si persiste en no tomar medidas en las parcelas "llenas de maleza" que rodean viviendas del rural y edificios del casco urbano "está poniendo en peligro vidas y haciendas porque ante la persistente sequía, esa maleza seca es un polvorín y un campo de ratas". ACiP haciéndose eco de la preocupación vecinal por la "negligencia" del Concello al no exigir a los propietarios que mantengan limpias sus parcelas"exige" al alcalde, que tras los recientes incendios se tome este asunto "muy en serio". Desde el grupo municipal de ACiP, ya "hemos denunciado esta situación en varias ocasiones, y la última vez en el mes de julio, pero seguimos igual". Por eso, le recuerdan al alcalde "que las normas hay que cumplirlas y sino, el Concello tiene mecanismo para que se cumplan aplicando la Ley sobre prevención contra incendios forestales" (y ponen como ejemplo los incendios en el casco urbanode Vigo).

El Concello "se excusa" en que ya lo comunicó a los propietarios, pero cabe insistirle al señor Represas en que la propia Ley exige que sea el Concello el que proceda a su limpieza si los propietarios hacen caso omiso y está facultado para pasarles los gastos y las sanciones correspondientes. "Pero desconfiamos que el señor Represas no hará nada para no quedar mal con los propietarios, a pesar de que la seguridad vecinal está por encima de cualquier irresponsabilidad o abandono". Así, desde ACiP "hicimos un trabajo de campo exhaustivo con reportaje fotográfico para que el alcalde no pueda decir que son casos aislados". n